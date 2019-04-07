ليبيا – وجهت البعثة الأممية إلى ليبيا نداء عاجل اليوم الأحد دعت من خلاله “جميع الأطراف” العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى إحترام هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة والسادسة من بعد ظهر اليوم.

البعثة الاممية أوضحت في ندائها الذي نشر عبر مكتبها الاعلامي بأن هذه الهدنة تهدف إلى تأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.

يشار إلى أن هذه الدعوة للهدنة تأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم الاربعاء الماضي لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية ، وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً وتقدمت الى منطقة قصر بن غشير وسيطرت على مطار طرابلس العالمي .