ليبيا – ظهر آمر كتيبة “ثوار طرابلس” هيثم التاجوري بمقطع مصور اليوم الأحد وهو يرتدي ملابس رياضية يتوعد فيه القوات المسلحة في طرابلس بالهزيمة حسب تعبيره.

التاجوري قال في المقطع المصور الذي إطلعت عليه المرصد وهو داخل سيارة مسلحة بمحور عين زارة جنوب طرابلس بانهم لم يستعملوا إلا القليل من قوتهم حسب قوله ويتوعد بالمزيد .

يشار إلى أن تصريحات التاجوري تأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم الاربعاء الماضي لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية ، وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً وتقدمت الى منطقة قصر بن غشير وسيطرت على مطار طرابلس العالمي .