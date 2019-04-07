ليبيا – قال رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد بأنه لم يحدث قط أن ناقش تقاسم السلطة مع أي كان، مبيناً بأنه أحرص على إعادة الأمانة للشعب وأنه حريص على إجراء الاستفتاء على الدستور ليقول الشعب كلمته بنعم أو بلا قبل الذهاب للانتخابات.

السراج أضاف في تصريح لوكالة الصحافة الليبية اطلعت عليه المرصد بأنه عمل على لقاء الجميع على مختلف مشاربهم السياسية، مبيناً بأنه تعرضت للنقد والاتهامات كثيرا بسبب ذلك، وانه لم يندم على تقديم الكثير من التنازلات من أجل الوطن، لإنهاء حالة الصراع والانقسام بعيدا عن المزايدات السياسية والجهوية والإيديولوجية حسب قوله.

وأضاف ” كان هاجسنا الأكبر وسيبقى تجنب إراقة الدماء، وتأمين سلامة المواطنين، وحماية مؤسسات المجتمع والدولة، وإبعاد مصدر قوت الليبيين عن الصراع السياسي والتصعيد العسكري”.

وأوضح السراج “مصلحة ليبيا جعلتني أغض الطرف عن كثير من المواقف الصبيانية، فلم أجد حرجا في لقاء حفتر في باريس وباليرمو وأبو ظبي”.

وبشأن الاحداث الجاريك في طرابلس قال :” على الباغي تدور الدوائر، ومخطئ من يظن أن سعينا للسلام والحوار عن ضعف، نحن لا نتمنى الحرب ولكن إن فرضت علينا فنحن أهل لها”.

يشار إلى أن تصريحات السراج تأتي بالتزامن مع اعطاء القيادة العامة للقوات المسلحة الاوامر لعدد من وحداتها العسكرية للتقدم الى المنطقة الغربية الاربعاء الماضي ، واسفر عن هذا التقدم سيطرة الجيش على مدينتى غريان والاصابعة وصولا الى مطار طرابلس العالمي.