ليبيا – استقبل رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد المدعي العام العسكري التابع لحكومته فتحي سعد.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للسراج قيام مكتب المدعي العام بمسائلة كل من له علاقة لما وصفه بـ” الإعتداء” الذي تتعرض له عدد من المدن الليبية ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء في اشارة منه إلى تحركات القوات المسلحة إلى المنطقة الغربية .

وتم بحث رصد وتوثيق ما يقع مما وصفوها بـ”الجرائم والاختراقات والتجاوزات وانلاتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان” وإعداد ملفات متكاملة بذلك.