السودان – طلبت السفارة السعودية في السودان من رعايا المملكة العربية السعودية الزائرين أو المقيمين في الخرطوم الحيطة والحذر نظرا للوضع الحرج الذي تعيشه البلاد.

وقالت السفارة اليوم الأحد في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك”.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين أمس السبت إلى شوارع العاصمة حيث وصل العديد منهم إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وأعلنت مصادر طبية عن مقتل 5 أشخاص خلال المظاهرات التي اختار منظموها تاريخ 6 أبريل للاحتجاجات، إحياء لذكرى انتفاضة العام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.

المصدر: RT