مصر – أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تطلع بلاده لانتهاء روسيا من الإجراءات اللازمة لاستئناف رحلات الطيران من مدنها إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ المصريين قريبا.

وعقد السيسي، اليوم السبت، لقاء في القاهرة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حيث طلب منه، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، نقل تحياته للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “معربا عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع روسيا، والحرص على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن أهمية تكثيف التشاور والتنسيق حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة وجهود البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار إلى الشرق الأوسط”.

وأضاف راضي أن لافروف بالمقابل نقل تحيات بوتين للسيسي وكذلك “تثمينه لما تشهده العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الماضية من تعاون مثمر تحرص روسيا على تعزيزه والارتقاء به على مختلف الأصعدة”.

وذكر راضي أن اللقاء “شهد استعراضا لعدد من الموضوعات في هذا الإطار”، حيث أكد السيسي “سعي مصر لترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وهو ما تجسد في بلورة عدد من المشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، مثل مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية”.

كما أشار السيسي إلى “موضوع استئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة، وتطلع مصر لقيام الجانب الروسي بالانتهاء من هذه المسألة قريبا”.

وتم وقف حركة الطيران بين روسيا ومصر في نوفمبر 2015 على خلفية كارثة تحطم طائرة لشركة “كوغاليم آفيا” الروسية فوق سيناء كانت متجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ وعلى متنها 224 شخصا قتلوا جميعا، وصنفت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية هذا الحادث كعمل إرهابي.

وفي يناير 2018 وقع الرئيس الروسي مرسوما يقضي باستئناف الطيران الدوري إلى القاهرة لتنفذ أول رحلة إليها يوم 11 أبريل، لكن حركة الطيران بين المدن الروسية ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة لا تزال مغلقة حيث تصر روسيا على ضرورة تشديد مصر الإجراءات الأمنية في مطاراتها.

المصدر: RT