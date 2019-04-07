ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على أن البرلمان يدعم رئيس الاركان والقائد العام الذين عينهم وأعطاهم الأوامر لمحاربة الارهاب حتى تعود ليبيا آمنة وتتخلص من الترويع والخطف والقتل والعبث بمقدرات الدولة والبلاد وابتزاز الحكومة. .

الشيباني أضاف في تصريح لقناة ليبيا الاحرار تابعته المرصد أمس السبت بأن البرلمان يرى ان القيادة العامة للجيش الليبي تكمل المشوار بعد ان قامت وحداتها بتحرير بنغازي ودرنة والجنوب والان تحرير طرابلس من قبضة المليشيات ، مؤكداً بأن هذه العمليات ستعيد الدولة المدنية وأنهم يتابعون العمليات باستمرار في ظل وجود حاضنة اجتماعية داخل مدينة طرابلس تدعم القوات المسلحة.

وأضاف :” الاهالي فرحوا وهللوا وعبروا عن بهجتهم عند دخول الجيش إلى مناطقهم ، مؤكداً على عدم حدوث أي إعتداءات ولا انتهاكات لحرمات وحقوق الإنسان ما أكد أن الجيش لا يبعث الخوف في نفوس الناس بل يبعث الخوف في قلوب خصومهم الذين يقالونه في الميدان.

وبشأن الموقف الدولي قال الشيباني بان العالم يعلم جيداُ أن وجود المليشيات في المنطقة الغربية والتشكيلات المسلحة وسيطرتها على الأمور والقرار الذي يصدر من الرئاسي والحكومة والسيطرة على كل النقاط الموجودة في المنطقة الغربية ووجود الاسلحة الفتاكة في بعض المدن في المنطقة الغربية أن الأمر لن يفضي لاستقرار البلاد ما لم يتم نزع السلاح وهذه حقيقة .

وشدد عضو مجلس النواب على أن وجود السلاح بيد المليشيات يمنع قيام الدولة ، مبيناً بأن المجتمع الدولي بعد مشاهدته لسيطرت القوات المسلحة على الجنوب والنتائج الإيجابية للعملية من حيث ايقاف تدفق الهجرة غير شرعية والتهريب أيقن أنه بوجود الجيش وجد الأمان والنظام واستقرار الدولة وهذا ما سيحدث في المنطقة الغربية.

وتابع قائلاً :” المجتمع الدولي يعرف انه بسيطرة الجيش على المنطقة الغربية معناه ان ليبيا عادت ، وعادت الدولة مستقرة والنظام والأمن وهذا قناعة المجتمع الدولي وجنوب اوروبا . إن كانت أوروبا تريد الأمان عليها ان تقف مع الشعب والجيش الليبي لأنه ما يحصل في ليبيا يهدد اوروبا وهم يعرفون ذلك جيداً . نحن على ثقة ان الجيش الليبي سينتصر مهما حاول المحاولون ومهما حاول اصحاب الأجندات الذين يرتزقون من هذا العبث وعدم الاستقرار ، الجيش الأن أصبحت له خبرة في القتال “.