فرنسا – وقع مساء أمس السبت انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

وعلى الفور هرعت قوات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع حريق كبير اندلع داخل المبنى إلا أنه وأثناء مقاومة ألسنة اللهب وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة.

وقد تمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق.

ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم رجال المطافئ غابرييل بلاس، إن الحريق اندلع في مبنى سكني عند تقاطع شارع ماكدونالد وزقاق بيير مولاريه، مشيرا إلى أن الشقق حديثة العهد.

وذكر المتحدث باسم المطافئ أن المبنى لم يكن مجهزا بالغاز وأنه من السابق لأوانه تحديد مصدر هذه النيران.

المصدر: وكالات + يوتيوب