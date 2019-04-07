ليبيا – خاطب عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الاحد الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الوفاق بشأن التزام الموظفين بالدوام الرسمي.

معيتيق طالب الجهات المذكورة أعلاه في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه بالتنبيه على الموظفين بتلك الجهات بضرورة الالتزام بساعات الدوام الرسمي والتقيد بالمناشير والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

كما دعا عضو الرئاسي باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين بحسب نص الخطاب.

يشار إلى أن أهالي مدينة طرابلس وموظفي وزارات الوفاق قد لزموا بيوتهم بسبب الاشتباكت الدائرة جنوب المدينة بين المسلحين التابعين لداخلية ودفاع الوفاق ووحدات القوات المسلحة ما دفع معيتيق لإصدار هذا الخطاب لدفعهم إلى مزاولة أعمالهم في هذه الظروف.