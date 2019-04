ليبيا – أعلنت وزيرة الخارجية الهندية ” سوشما سواراج ” اليوم الأحد إجلاء 15 ضابط هندي من العاصمة طرابلس يعملون ضمن ( CRPF ) وهو التعريف المختصر لقوة الشرطة الإحتياطية المركزية في الهند .

وقالت ” سواراج ” في تغريدات تابعتها المرصد عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر بأن هؤلاء الـ 15 كانوا يعملون ضمن قوة حفظ سلام في طرابلس وقد تم إجلائهم عبر جهود بذلها السفير الهندي في تونس .

The situation in Libya has suddenly worsened. There is fighting in Tripoli. Indian Embassy in Tunisia @IndiainTunisia has evacuated the entire contingent of 15 CRPF personnel yesterday itself. I appreciate the excellent work by Indian Embassy in Tunisia. #Libya

