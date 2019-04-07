 بعد أفريكوم .. الهند تعلن رسمياً نجاحها في إجلاء 15 ضابطاً هندياً كانوا في بطرابلس ! - صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أعلنت وزيرة الخارجية الهندية ” سوشما سواراج ” اليوم الأحد إجلاء 15 ضابط هندي من العاصمة طرابلس يعملون ضمن ( CRPF ) وهو التعريف المختصر لقوة الشرطة الإحتياطية المركزية في الهند .

جنود CRPF بالزي الرسمي – أرشيفية – غوغل

وقالت ” سواراج ” في تغريدات تابعتها المرصد عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر بأن هؤلاء الـ 15 كانوا يعملون ضمن قوة حفظ سلام في طرابلس وقد تم إجلائهم عبر جهود بذلها السفير الهندي في تونس .

ولم توضح المسؤولة الهندية عن مكان تواجد هذه القوات قبل إجلائها غير ان تقارير إعلامية ليبية سابقة أفادت بأنهم يعملون ضمن قوة حماية مقرات بعثة الأمم المتحدة ومقر إقامتها في جنزور فيما لم تكشف البعثة سابقاً عن وجود أي قوات أجنبية في مقراتها .

وكشفت وزيرة الخارجية الهندية بأن قرار إجلاء هؤلاء الجنود جاء نظراً لتدهور الاوضاع وإحتدام المعارك والإشتباكات في العاصمة طرابلس متوجهة بالشكر للسفارة الهندية في تونس التي أشرفت على العملية كما دعت كافة رعايها في العاصمة للإتصال بالسفارة في حال أي طارئ .

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وكانت القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” قد اعلنت في وقت سابق من اليوم إجلاء عدد غير معلوم من قواتها عبر قرية ” بالم سيتي ” في جنزور غربي العاصمة طرابلس مؤكدة بأنهم كانوا في مهمة دعم عسكري للبعثات الدبلوماسية التي تستخدم القرية كمجمع دبلوماسي لهم في إقرار هو الأول من نوعه بوجود قوات أمريكية بطرابلس وهو الأمر الذي لطالما نفى صحته المجلس الرئاسي .

المرصد – خاص