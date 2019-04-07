ليبيا – أعلنت وزيرة الخارجية الهندية ” سوشما سواراج ” اليوم الأحد إجلاء 15 ضابط هندي من العاصمة طرابلس يعملون ضمن ( CRPF ) وهو التعريف المختصر لقوة الشرطة الإحتياطية المركزية في الهند .

وقالت ” سواراج ” في تغريدات تابعتها المرصد عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر بأن هؤلاء الـ 15 كانوا يعملون ضمن قوة حفظ سلام في طرابلس وقد تم إجلائهم عبر جهود بذلها السفير الهندي في تونس .

The situation in Libya has suddenly worsened. There is fighting in Tripoli. Indian Embassy in Tunisia @IndiainTunisia has evacuated the entire contingent of 15 CRPF personnel yesterday itself. I appreciate the excellent work by Indian Embassy in Tunisia. #Libya — Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) April 7, 2019

ولم توضح المسؤولة الهندية عن مكان تواجد هذه القوات قبل إجلائها غير ان تقارير إعلامية ليبية سابقة أفادت بأنهم يعملون ضمن قوة حماية مقرات بعثة الأمم المتحدة ومقر إقامتها في جنزور فيما لم تكشف البعثة سابقاً عن وجود أي قوات أجنبية في مقراتها .

Indian Ambassador in Tunisia has the concurrent charge of Libya. CRPF contingent is deployed as the Peace keeping force in Tripoli. https://t.co/i2SOpbTfNe — Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) April 7, 2019

وكشفت وزيرة الخارجية الهندية بأن قرار إجلاء هؤلاء الجنود جاء نظراً لتدهور الاوضاع وإحتدام المعارك والإشتباكات في العاصمة طرابلس متوجهة بالشكر للسفارة الهندية في تونس التي أشرفت على العملية كما دعت كافة رعايها في العاصمة للإتصال بالسفارة في حال أي طارئ .

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وكانت القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” قد اعلنت في وقت سابق من اليوم إجلاء عدد غير معلوم من قواتها عبر قرية ” بالم سيتي ” في جنزور غربي العاصمة طرابلس مؤكدة بأنهم كانوا في مهمة دعم عسكري للبعثات الدبلوماسية التي تستخدم القرية كمجمع دبلوماسي لهم في إقرار هو الأول من نوعه بوجود قوات أمريكية بطرابلس وهو الأمر الذي لطالما نفى صحته المجلس الرئاسي .

المرصد – خاص