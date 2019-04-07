بعد تأييده طلاق شقيقه لسمية الخشاب – رسالة من عمرو سعد لزوجته.. ماذا فيها؟

بعد تأييده طلاق شقيقه لسمية الخشاب – رسالة من عمرو سعد لزوجته.. ماذا فيها؟

مصر – نشر الفنان المصري عمرو سعد من خلال حسابه على موقع “إنستغرام” صورة تجمعه بزوجته، معلقاً عليها: “أنتي لستي مجرد أم لأبنائي ولكنك ملكة العائلة”.

ونالت رسالة عمرو سعد الرومانسية إعجاب جمهوره، وتمنى أيضًا عدد من الفنانين له حياة زوجية سعيدة ومنهم لطيفة ورانيا يوسف ومنة فضالي.

ويخوض عمرو سعد سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “بركة”، كما يعود إلى السينما من خلال فيلم “حملة فرعون”.

وكان عمرو سعد أثار جدلاً كبيراً بعد تأييده لقرار شقيقه المغني أحمد سعد بالانفصال عن زوجته الفنانة سمية الخشاب.