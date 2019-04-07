ليبيا – طالب رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد بصفته “وزير دفاع الوفاق” المدعي العام العسكري التابع له باتخاذ اجرائاته الجنائية باصدار أمر قبض على من وصفه بـ” المدعو خليفة حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر).

وتأتي مطالبة السراج بعد أقل من 24 ساعة عن المناشدة التي وجهها له القيادي في حزب العدالة والبناء محمود باصدار أمر قبض على المشير خليفة حفتر وإعطاء أوامره لقواته بالتوجه لتحرير منطقة الرجمة حسب تعبيره .

يشار إلى أن طلب السراج هذا يأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم الاربعاء الماضي لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية ، وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً وتقدمت الى منطقة قصر بن غشير وسيطرت على مطار طرابلس العالمي .