انجلترا – وضع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، شرطًا من أجل تجديد عقده الحالي مع الشياطين الحمر.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن بوجبا لن يجدد عقده مع مانشستر يونايتد إلا إذا حصل على راتب أسبوعي يبلغ 460 ألف إسترليني.

وأشارت تقارير إلى أن اليونايتد يرغب في تجديد عقد بوجبا حتى صيف 2024، لقطع الطريق أمام ريال مدريد الذي يخطط للانقضاض على اللاعب الفرنسي

ويحصل بوجبا على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، بينما يأتي المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على قمة هرم الرواتب في الشياطين الحمر بـ505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت تقارير سابقة أن بوجبا يطلب الحصول على 500 ألف إسترليني، من أجل التجديد مع مانشستر يونايتد، قبل أن يخفض شروطه إلى 460 ألف إسترليني.

يذكر أن الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، من المقرر أن يجتمع خلال أيام مع إدارة مانشستر يونايتد، لبحث تجديد عقد اللاعب الفرنسي.

المصدر : كووورة