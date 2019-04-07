الولايات المتحدة – أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس حذرا إزاء نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، متوقعا “اشتداد” المنافسة بين بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس.

وقبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات، قال ترامب في المؤتمر السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس: “من الذي سيفوز في السباق (الانتخابي الإسرائيلي)؟ أنا لستُ أدري”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المنافسة ستكون شديدة. “أعتقد أنها ستكون شديدة”، قبل أن يضيف “الرجُلان صالحان”.

وتابع ترامب: “لكنّني كنتُ إلى جانب رئيس وزرائكم في البيت الأبيض للاعتراف بسيادة إسرائيل” على هضبة الجولان السورية المحتلة.

ومن شأن قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967، أن يخدم الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه منافسة صعبة من بيني غانتس في الانتخابات المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.

وفي خطابه الذي ألقاه في لاس فيغاس، لم يقدم ترامب أي تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني لخطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين (صفقة القرن)، التي يعمل البيت الأبيض عليها منذ عامين والتي يرتقب كشفها في الأسابيع، التي تلي الانتخابات الإسرائيلية.

المصدر: أ ف ب