الولايات المتحدة – كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري، تفاصيل وظروف اتخاذه قراري الاعتراف بضم الجولان السوري لإسرائيل وبالقدس عاصمة لها.

وقال ترامب أمس السبت، إنه اتخذ القرار المثير للجدل بالاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان بعد تلقيه درسا سريعا في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف، مضيفا أنه اتخذ القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط ومن بينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.

وأضاف ترامب وسط ضحك من الحاضرين بلاس فيغاس: “قلت لهم أيها الزملاء أسدوا لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع. تعرفون لدي أمور كثيرة أعمل بشأنها، الصين وكوريا الشمالية”.

أما بخصوص قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فكشف ترامب عن تجاهله الاتصالات لثنيه عن هذه الخطوة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتظاهره بعد ذلك بأنه لم يدرك أهمية ما فعله قبل الأقدام على ذلك.

وقد احتج 3 أشخاص يهود ووقفوا على مقاعدهم أثناء إلقاء ترامب كلمته، ورددوا هتافات “اليهود هنا كي يقولوا إن الاحتلال طاعون”، قبل أن يخرجهم أفراد الأمن.

وقال ترامب عن المحتجين “سيعادون إلى أمهاتهم وسيتم توبيخهم”.

المصدر: رويترز