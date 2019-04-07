الولايات المتحدة – أعلن البنك الدولي، أن مجلسه التنفيذي وافق بالإجماع على ديفيد مالباس،أكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة الأميركية، رئيسا جديدا للبنك، ليواصل تقليدا مضى عليه 73 عاما في أن يرأس أميركي تلك المؤسسة المالية الدولية.