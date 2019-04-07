بيروت – يبدو أنّ حبّ الجمهور لأغنيات “السوبر ستار” راغب علامة، قد دفعه أخيراً لتصوير جلسة غنائية خاصة تحت إدارة المخرج جاد شويري وتطبيق Anghami الموسيقيّ.

حيث قدّم مجموعة من أغنياته القديمة بتوزيع جديد ورؤية موسيقية مختلفة. الجلسة الغنائية تميّزت باللون الأبيض الذي طغى على الأجواء، كما شارك نجلا علامة في التصوير بحضور زوجته جيهان. راغب قدّم أغنيات عدة بصورة مباشرة، وكان لافتاً مرافقة شقيقه خضر له، عزفاً على الغيتار خلال أدائه أغنية “بتذكّر يا إمّي”. يُشار إلى أنّ راغب في صدد التحضير لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “صدفة”، من كلمات وألحان أماني النوري.

وكالات