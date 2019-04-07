العامة للكهرباء أشارت أيضاً إلى أن الكهرباء إنقطعت عن مناطق الهيرة والعزيزية ووادي الربيع وبئر العالم والسبيعة وبعض المناطق في مدينة غريان نتيجة اصابة دوائر الخطوط الهوائية جهد 30ك ف المعذية لمحطات 30,,11ك ف بسبب الاشتباكات الدائرة.