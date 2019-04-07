ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد عن إصابة دائرتي الهضبة المشروع اللتين تغذيان محطة تحويل المطار 30/11 ك.ف.
العامة للكهرباء أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه نتيجة للاشتباكات الجارية بجنوب طرابلس انفصلت دائرتي غريان – الهيرة والهيرة – العزيزية مما ترتب عليه ضعف في أداء الشبكة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي الهيرة والعزيزية.
العامة للكهرباء أشارت أيضاً إلى أن الكهرباء إنقطعت عن مناطق الهيرة والعزيزية ووادي الربيع وبئر العالم والسبيعة وبعض المناطق في مدينة غريان نتيجة اصابة دوائر الخطوط الهوائية جهد 30ك ف المعذية لمحطات 30,,11ك ف بسبب الاشتباكات الدائرة.