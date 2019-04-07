العراق – بدأت شركة سيجيم الإيطالية بإنشاء ومد خطوط الأنابيب لمنشأة البصرة للغاز الطبيعي المسال.

يأتي ذلك بعد فوزها بالعقد الاستثماري كمقاول رئيسي للمشروع، حيث سيساعد بنمو وزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية بنسبة اربعين بالمئة، بالإضافة الى دوره الحاسم في الحد من حرق الغاز المصاحب في الحقول الثلاثة، من جولة التراخيص الأولى في العراق، وزيادة إمدادات الغاز الجاف وقدرات التصدير وتوفير فرص عمل لمئة وثمانين مواطنا عراقيا.

يذكر ان منشأة البصرة للغاز الطبيعي المسال الجديدة تتكون من وحدتين لتجهيز الغاز لإنتاج اربعمئة مليون قدم مكعب قياسي إضافي في اليوم، قابلة لإضافة المزيد من الوحدات في المستقبل، وسيتم تنصيب المنشأة في موقع الأرطاوي.

وكالات