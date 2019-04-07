ليبيا – إجتمع وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق إحميد بن عمر أمس السبت مع مصطفى كريمه رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ و مدير إدارة المشروعات ومدير إدارة التفتيش من أجل متابعة أخر المستجدات والإستعدادات في إقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات طرابلس وضواحيها.

كما تم التطرق خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى الصعوبات والعوائق وسبل توفير كافة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية للجرحى وإيجاد الحلول تحسبا لأي طارئ.

وإختتم اللقاء بإصدار تعليمات بالتنسيق مع الغرفة المركزية لتوزيع الحالات على المستشفيات القريبة منها.