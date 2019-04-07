ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم الاحد عن حصيلة عدد القتلى والجرحى في الأحداث الجارية بالمنطقة الغربية.

صحة الوفاق نوذهت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه بناء على المعلومات الواردة لغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق فإن الحصيلة النهائية هي 21 قتيل و 27 جريح.

يشار إلى أن مناطق جنوب طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحي الرئاسي والقوات المسلحة الليبية وذلك بعد اعلان القيادة العامة التقدم إلى طرابلس الاربعاء الماضي وسيطرتها على مدينتي غريان والاصابعة وصولا غلى مطار طرابلس العالمي.