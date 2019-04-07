ليبيا – قام رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أمس السبت بجولة تفقدية في إطار المتابعة الميدانية لسير عمليات تزويدات الوقود والغاز في العاصمة طرابلس.

صنع الله قام وفقاً للموقع الرسمي للمؤسسة بزيارة ميناء الشعاب ومستودع الهاني وعدد من محطات الوقود في العاصمة طرابلس للوقوف على سير العمليات بها.

وتابع صنع الله الأوضاع عن كثب، مؤكداً على أن الوقود متوفر بجميع أنواعه حالياً وأن المؤسسة وشركة البريقة لتسويق النفط تبذلان أقصى مساعيهما لإيصال الوقود والغاز لكل مواطن في جميع المدن الليبية.

كما أشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل العاملين في جميع المواقع والمنشآت النفطية وخاصة في هذه الظروف من أجل الحفاظ على اقتصاد الدولة وتوفير احتياجات المواطن من المحروقات بالرغم من التحديات الأمنية، مشدداً على دعم المؤسسة الدائم لهم. ووصف عاملي قطاع النفط والغاز بالجنود المجهولين الذين يعملون لخدمة كافة الشعب الليبي في كل مكان وفي جميع الأوقات. يشار إلى أنه رافق رئيس مجلس الادارة خالد بو خطوة مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والامن والتنمية المستدامة وابراهيم ابو بريدعة رئيس لجنة ادارة شركة البريقة لتسويق النفط المكلف. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.