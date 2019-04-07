يبيا – أكد رئيس المجلس العسكري مصراتة إبراهيم بن رجب على أن المجلس هدفه بناء دولة ديمقراطية ضد ما وصفه بـ”نظام حكم العسكر” الذي لن تكون هناك فرصة لإعادته مرة أخرى حسب تعبيره، مشيراً إلى أن قواتهم ستتقدم في جميع المحاور تنفيذاً للتعليمات .

بن رجب قال خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه من ناحية الوضع العسكري هتاك تقدم في جميع المحاور لقواتهم ، لافتاً إلى أن الترتيبات لا تزال مستمرة والقوات تتوافد.

وأكد على أن مسلحي منطقة طرابلس والوسطى توحدوا وتكاثفوا من أجل أن يكونوا يد واحدة ضد من وصفه بـ”الطاغية” ، منوهاً إلى ان أغلبية المحاور تحولت من وضع الدفاع إلى الهجوم.

وعن حقيقة سيطرتهم على منطقة قصر بن غشير وسبيعة ومطار طرابلس تابع قائلاً :” سيطرة بالكامل و بدأت عمليات التمشيط أما بخصوص منطقة الجفرة وخطوط الأمداد لميلشيات حفتر كلها من ضمن الترتيب وتعتبر جزء من المعركة، وللآن لم أتأكد من خبر القبض على أحد اقرباء حفتر ونحن في تواصل مع الغرفة الامنية” دون أن يشير إلى عدم سيطرتهم على مطار طرابلس العالمي.

وشدد على أن هناك تنسيق مع المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي التى يقودها أسامة جويلي ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” ، مطمئناً المواطنين في المنطقة الغربية بأنه لن تكون هناك فرصة لعودة ما وصفه بـ”حكم العسكر” مرة أخرى حسب تعبيره.

يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم الاربعاء الماضي لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية ، وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً وتقدمت الى منطقة قصر بن غشير وسيطرت على مطار طرابلس العالمي .