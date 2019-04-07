ليبيا – بعد طول غياب عن الساحة وعن الأحداث ، نقلت مايسمى بغرفة ” عمليات ثوار ليبيا ” عن الإستخبارات العسكرية وجود قوائم قبض لمن تتهم بالتعاون مع القوات المسلحة الليبية في المنطقة الغربية .

وقالت الغرفة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك التي يتزعمها المطلوب للنائب العام شعبان مسعود هدية بأن الإستخبارات لديها قائمة بكافة أسماء من تعاون مع ما وصفتها بـ ” المليشيات القادمة من الشرق ” .

وكشفت الغرفة بأن هؤلاء سيتم تعميم أسمائهم على البوابات الأمنية بالمنطق الغربية محذرة كل من تسول له نفسه بزعزعة الأمن في المدن الممتدة من سرت حتى الزاوية بأن الرد سيكون عاجل وقوي بدون أي شفقة ، وذلك على حد قولها .

وتأتي هذه التصريحات مما يسمى ” غرفة عمليات ثوار ليبيا ” التي شكلها نوري أبوسهمين سنة 2013 وخصص لها مبالغ مالية طائلية بالمخالفة بعد طول غياب عن المشهد الأمني والسياسي مشيداً بكل القوات التي تقاتل الجيش في طرابلس دون إستثناء وبحكومة الوفاق التي صُنف بسبب رفضها على قوائم العقوبات الدولية بما ينذر بتشكل حلف جديد يشكل المتشددون أحد أقطابه بما قد يضع رئيس الرئاسي أمام حرج دولي وحتى محلي .

يشار إلى أن النائب العام كان قد صنّف أبوعبيدة على الخانة رقم 4 لقائمة المطلوبين له وذلك على خلفية تورطه في أعمال إرهابية وخطف دبلوماسيين أجانب والتعامل مع المعارضة التشادية فيما حل بلحاج في الخانة الأولى .

المرصد – متابعات