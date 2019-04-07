السويد – ذكرت مصادر مقربة من شركة “فولفو” السويدية أن الشركة عازمة على إطلاق سيارة كروس أوفر كهربائية العام المقبل.

ومن المفترض أن تأتي السيارة الجديدة كنموذج معدل عن سيارات “XC40” الشهيرة، كون “فولفو” تعد هذه المركبات من أنجح السيارات العائلية التي أطلقتها في السنوات الأخيرة، وأكثرها شعبية، ومقاسها المتوسط يجعل منها سيارة مناسبة للاستعمال داخل المدن وخارجها.

وستأتي هذه المركبة بهيكل مزود بسقف بانورامي واسع، ومصابيح تعمل بتقنيات LED، وقمرة تتسع لـ 5 ركاب، فيها واجهة قيادة تحوي شاشتين، واحدة تعمل باللمس في المنتصف، وللتحكم بالعديد من تقنيات السيارة، وأخرى مقابل السائق مباشرة.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحرك كهربائي بعزم 180 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة، في أقل من 5 ثوان، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 260 كلم/ساعة، وتزود ببطارية تكفيها لقطع 500 كلم بالشحنة الواحدة. أما سعرها فسيبدأ من 45 ألف دولار.

كما من الممكن أن تظهر منها نسخة هجينة مزودة بمحرك بعزم 262 حصانا، سيطلق عليها اسم “T5 Twin Engine”.

وكالات