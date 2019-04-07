وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة ستمكن الشركة الإيطالية من تقليل معدل انبعاثات سياراتها من ثاني أكسيد الكربون عن طريق حساب انبعاثات سيارات تسلا ضمنها، وبالتالي خفض هذا المعدل إلى المستوى المسموح.

ولم يذكر التقرير المزيد من التفاصيل عن المبلغ المحدد الذي ستدفعه كرايسلر إلى تسلا.