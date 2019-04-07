ليبيا – ندد رئيس المؤتمر العام السابق نوري أبوسهمين بعملية الجيش الليبي في الغرب وبتحركه نحو طرابلس معتبراً إياها إستخفافاً بكل الأجسام القائمة وعملاً إنقلابياً جرى التحضير له منذ فترة طويلة .

ولأول مرة جاء حديث أبوسهمين بنبرة تغزل فيها بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي داعياً إلى عدم فتح الجراح السابقة في وقت قال فيه بأن الجيش كان لا يخفي تحركه نحو طرابلس تحت سمع وبصر الإجسام القائمة والمجتمع الدولي .

وأضاف أبوسهمين أن ” الكرامة ” إنتصرت في السنوات الأربعة الأخيرة إنتصاراً غير عادي لأن الآلة السياسية والإعلامية كانت في صالح ما يسميها ” الثورة المضادة ” مشيراً إلى أن الجيش إستلم غريان على طبق من ذهب .

وإيضاً للمرة الأولى أقر نوري أبوسهمين بأن ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” هو فائز السراج وبأن الحكومة المعترف بها دولياً هي حكومة الوفاق ومجلس الدولة ، وذلك بعد سنوات من وصفه لهم بمغتصبي السلطة والخونة وبائعي دماء الشهداء ! .

وتوجه نوري أبوسهمين بالتحية لكل الذين قال بأنهم هبوا للدفاع عن العاصمة وعن ثورة فبراير واصفاً إياهم بالأبطال الذين يتوجب عليهم دائماً رعاية السيادة الوطنية كما توجه بالتحية لكل القادة السياسيين الذين قال بأنه لا يتهمهم بتسليم ليبيا للإنقلاب ، رغم وصفه لهم بهذه الصفات في السابق ! .

ورغم إدراجه على قوائم العقوبات الدولية لرفضه الإتفاق السياسي ، دعا أبوسهمين إلى تفعيل الإتفاق والعمل به ضد المشير خليفة حفتر كما طالب وزير الخارجية بالوفاق محمد سيالة إلى بذل الجهود مع أخذ الحذر من المجتمع الدولي الذي شكك رئيس المؤتمر العام المعزول بالصخيرات في نواياه .

المرصد – متابعات