تركيا – أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات الضفة الغربية في حال فوزه بالانتخابات، “نموذج آخر على استغلال سياساته الانتخابية من أجل شرعنة الاحتلال”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قالن باللغة الإنجليزية على حسابه بموقع تويتر.

وأضاف تعليقا على الموضوع: “نموذج آخر على كيفية استغلال نتنياهو لسياساته الانتخابية في سبيل شرعنة الاحتلال وتقويض حل الدولتين”.

وتابع: “في حال فاز من جديد، فهل سيكون ذلك فوز للديمقراطية أم للاحتلال؟ هل ستظهر الديمقراطيات الغربية ردود فعل حيال ذلك أم ستواصل الصمت؟ عار عليهم جميعا”.

وأمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في انتخابات 9 أبريل/نيسان الجاري.

وفي مقابلة أجرتها معه القناة “12” المحلية الخاصة، قال نتنياهو: “نحن نناقش تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم (مستوطنة كبيرة في الضفةالغربية)، وغيرها من المناطق”.

وأضاف: “أمننا ومنطقة يهودا والسامرة (المسمى اليهودي للضفة الغربية) الحيوية أهم بعشرين مرة من غزة”.

وتشهد إسرائيل انتخابات برلمانية في 9 أبريل/نيسان الجاري، ويقول مراقبون إن نتنياهو يبذل كل جهد ممكن لتشكيل الحكومة المقبلة على أمل أن يتمكن من منع اتهامه في ملفات فساد مفتوحة حاليا.

الأناضول