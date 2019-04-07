ليبيا – أعلن الناطق باسم قوات الرئاسي محمد قنونو عن إطلاق عملية عسكرية تحت إسم “بركان الغضب” للقيام بما وصفه بـ”تطهير كافة المدن الليبية” ممن وصفهم بـ”الخارجين عن الشرعية” (القوات المسلحة الليبية).

قنونو أكد في مؤتمر صحفي عقده من طرابلس على أنهم سيحافضون على مدنية الدولة ، مؤكداً على رفضهم لما وصفه بـ”عسكرة الدولة وحكم الفرد” .

يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم الاربعاء الماضي لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية ، وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً وتقدمت الى منطقة قصر بن غشير وسيطرت على مطار طرابلس العالمي .