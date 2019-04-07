انجلترا – وصل قطار مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى محطاته الأخيرة، بعد أن ترجلت منه مجموعة من الأندية وبقيت ثمانية فقط لمواجهة بعضها البعض من أجل التتويج بالكأس المرموقة.

ويبدو من الصعب جدا التكهن بهوية بطل دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، في ظل منافسة شرسة بين أندية هي الأقوى والأبرز في القارة العجوز، على غرار يوفنتوس، وبرشلونة، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، لكن كمبيوتر “سوبر”، توقع نتائج جميع المباريات المتبقية في البطولة، كما كشف طرفي النهائي وبطل المسابقة.

وجاءت توقعات الكمبيوتر “السوبر”، الذي استعان موقع “talkSPORT” البريطاني بخدماته كالتالي:

في الدور ربع النهائي

– يوفنتوس سيتأهل على حساب أياكس (1-1، 2-0).

– ليفربول سيتجاوز بورتو (3-0، 2-1).

– مانشستر سيتي سيطيح بمواطنه توتنهام (1-1، 3-1).

– برشلونة سيتخطى عقبة مانشستر يونايتد (2-1، 2-1).

في الدور نصف النهائي

سيتغلب يوفنتوس على مانشستر سيتي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2)، فيما سيقصي برشلونة نادي ليفربول وصيف النسخة الماضية، بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين.

وسيلتقي نادي برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويوفنتوس بقيادة هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة النهائية المقررة في الأول من يونيو المقبل في مدريد، وستكون الغلبة فيها لليوفي بنتيجة (2-1).

وتنبأ الكمبيوتر أيضا بهوية بطل مسابقة الدوري الأوروبي، وتوقع أن تجمع المباراة النهائية بين نابولي وتشيلسي، على أن يحسم الفريق الإيطالي المواجهة لمصلحته.

وتوقع الكمبيوتر كذلك فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

المصدر: sport.pravda.ru