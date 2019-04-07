الأردن – يصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى عمّان، الأحد، ضمن جولة في الشرق الأوسط استهلها بزيارة القاهرة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري، سامح شكري.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية، أيمن الصفدي.

أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأن على الجانبين الروسي والأردني تبادل الآراء حول الوضع الراهن في سوريا وآفاق تطوره، وذلك في ضوء استمرارية بؤرة التوتر التي يمثلها الوضع في منطقة التنف الحدودية بين الأردن وسوريا.

وذكرت الوزارة أن في صدارة أجندة المحادثات الثنائية تهيئة الظروف المواتية لعودة النازحين السوريين، بما في ذلك من مخيم “الركبان”، إلى أماكن سكنهم الدائمة في أسرع وقت ممكن.

ويقع مخيم “الركبان” داخل شريط مساحته 55 كلم يحيط بقاعدة عسكرية أمريكية واقعة في منطقة التنف. وحذر مسؤولون عسكريون وسياسيون روس وسوريون من أن الوضع في المخيم قريب من الكارثة الإنسانية. وتدعو موسكو إلى تفكيك “الركبان” بصورة عاجلة، لكن الممثلين الأمريكيين يرفضون المشاركة في مشاورات مع روسيا حول هذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي