العراق – خلص اجتماع مجلس التنسيق العراقي السعودي الى جملة اتفاقات ومعاهدات امنية وتجارية واقتصادية ومصرفية واستثمارية وسياحية.

وقدمت السعودية قائمة تضمنت (891) سلعة من منتجاتها لغرض تخفيض او اعفائها من الرسوم الكمركية، إضافة الى مقترحا لفتح منطقة حرة في منفذ عرعر بعد افتتاحه خلال الاشهر الستة القادمة.

وتضمنت الاجتماعات تطوير العلاقات المالية، وحث المصارف السعودية على فتح فروع لها في العراق، إضافة الى فتح فرع لمصرف التجارة العراقي في الرياض منتصف الشهر القادم، فضلا عن دراسة تصدير التمور العراقية والقمح وغيرها من المنتجات الوطنية وتحقيق التكامل في الامن الغذائي بين البلدين والاستثمار في الدواجن والإصلاح الزراعي.

وابرمت الوزارات المعنية اتفاقات خاصة باستثمار خبرات المملكة في المجالات العلمية والتبادل في مجالات الهندسة والعلوم والجودة ورعاية واكتشاف الموهوبين، فضلا عن تنظيم زيارات متبادلة للطلبة وزيادة المنح الدراسية وفقا لاختصاصات الطاقة والعلوم وغيرها من الاختصاصات المهمة، وتطوير المناهج التربوية.

وفي مجال الاستثمارات اتفقت لجان مجلس التنسيق العراقي السعودي على فتح باب الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والصناعة والكهرباء، والصناعات التحويلية، وانتاج الطاقة الكهربائية والمتجددة، بالإضافة الى الاستثمار في الفوسفات والبتروكيمياويات.

اهم قرارات المجلس جاءت باتفاق على وضع خطة لمشروع الربط السككي بين البلدين وتبادل الدراسات بشأن تطوير الموانئ والنقل الجوي.

وناقش المجلس اليات البدء بتنفيذ مشروع الملعب الرياضي المهدى الى العراق خلال الاشهر القادمة.

وفي قطاع السياحة والزيارات الدينية اكدت الأطراف المعنية بالحج والعمرة والزيارات الدينية في المدن العراقية على اعادة تأهيل طريق الحج القديم الذي يمتد بين الكوفة والديار المقدسة، وزيادة حصة العراقيين الراغبين بأداء مناسك الحج السنوية، إضافة الى فتح افق للمجاميع السياحية والاطلاع على المعالم التراثية والاثرية، والحفاظ على الاثار والمخطوطات والمتاحف.

وكالات