ليبيا – شرعت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب في محاكمة إرهابي تونسي عائد من ليبيا إثر تلقيه تدريبات عسكرية على استعمال السلاح ودروسا في كيفية صنع المتفجرات.

التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب أثبتت وفقاً لصحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية أن المتهم قد ألقي عليه القبض منذ شهر أبريل 2017 إثر وصول معلومات مؤكدة إلى قوات الأمن بأنه كان يعد مخططاً كلفه به تنظيم “داعش” الإرهابي بمهاجمة قاعدة عسكرية في مدينة بنزرت واستهداف حافلة عسكرية وسط العاصمة التونسية واغتيال شخصيات سياسية.

واعترف المتهم بسفره في شهر يونيو سنة 2015 إلى ليبيا بعد أن ربط علاقاته مع الإرهابي التونسي “عاطف الذوادي” الذي دعاه إلى التوجه لليبيا وتلقي تدريبات عسكرية في انتظار تنفيذ مخطط إرهابي في تونس.

كما اعترف المتهم بحصوله على مقاطع فيديو وملفات رقمية من قيادي ينتمي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا تتعلق بصناعة المتفجرات وقد تمكن فعلاً من صناعة عبوة ناسفة كان يعتزم استعمالها في أعماله الإرهابية.