لبنان – صدمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا زوجها الفنان يوسف الخال في إجابتها على خمسة أسئلة منه حول إمكانية زواجها حال وفاته، وتعرضها للخيانة منه، واختطافه ابنتهما، وجاءت إجاباتها صادمة إلى حدٍ ما بسبب جرأتها الشديدة، مما تسبب في صدمة لجمهورها.

طرح يوسف الخال الأسئلة على نيكول من خلف الشاشة، أثناء حضورها ضيفة بأحد البرامج، وكان السؤال الأول: “متى يمكن أن تتزوجي.. في حال الوفاة أم انتهاء الحب بيننا أم الخيانة؟”، فردت بأنها لا تتخيل مبدأ الزواج مرة ثانية موجودًا ضمن القاموس الخاص بها، لكن حال وفاته من الوارد أن تتزوج مجددًا لأنها ستفقد السند وقتها، لافتة إلى أنها لن تُسامحه حال تعرضها للخيانة منها: “رغم أن الخيانة ليست نهاية العالم.. لكن لن أسامح”.

وحول السؤال المُتعلق بمدى الاستفادة والضرر من زواجها من الخال، أشارت إلى أنها عاشت تجربة الأمومة، والتي تُعد أهم إفادة في الحياة، وكانت ستشعر بالندم الشديد إذا لم تخض هذه التجربة، مؤكدة أن زوجها لم يضرها على مدار السنوات الماضية، لأن معايير اختياراتها لم تشهد تغييرًا مُطلقًا: “لم أتقيد بزواجي بعد”.

وقالت إنه حال انفصالها عن الخال واختطافه لابنتهما، من دون مراعاة القانون وحقوق الأمومة، سوف تحصل على حقوقها بعيدًا عن القانون أيضًا.

وتابعت نيكول أنه في حال تعاونها مع الخال سويًا في مسلسل واحد، واقترح المنتج والقناة، بأن اسمه يسبق اسمها على التتر، لن تدخل في خلافات معه: “أنا أحمل اسمه، اسمي نيكول سابا الخال، ولن أهتم بالاسم الذي يسبق الأول، هو زوجي وأخي وحبيبي، وحياتنا قائمة على المُشاركة، وإذ تطلب الأمر وضع اسمه قبل اسمي، لن أرفض مطلقًا، وإذا تسبب المسلسل في خسارتنا لبعضنا، سنرفضه فورًا، حياتنا مع ابنتنا أحلى مسلسل”.