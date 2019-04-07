وبنتيجة اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي، تمكن واتفورد من بلوغ مباراة اللقب بعد 35 عاما من خوضه النهائي للمرة الأولى وخسارته أمام إيفرتون صفر-2، ليلاقي سيتي الذي تغلب السبت بنتيجة 1-صفر على برايتون.

وتقام المباراة النهائية في 18 مايو على ملعب ويمبلي.

وبقي ولفرهامبتون متقدما حتى ما قبل نحو 10دقائق من النهاية، بفضل هدفي الإيرلندي مات دوهرتي (36)، والمكسيكي راوول خيمينيز (62).

لكن اللاعب الإسباني جيرار ديلوفو منح فريقه الأمل في الدقيقة 79 بعد أقل من ربع ساعة على دخوله بديلا، بتسجيله هدف تقليص الفارق، ليتبعه زميله تروي ديني بالتعادل في وقت قاتل، عبر ركلة جزاء (90+4).

وبعدما امتدت المباراة الى الوقت الإضافي، قضى واتفورد على معنويات ولفرهامبتون ببلوغ النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه بلقبه الرابع عام 1960، وذلك بتسجيل دولوفو نفسه هدف الفوز في الدقيقة 104.