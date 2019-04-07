الأردن – صرح وزير النفط السعودي خالد الفالح في تغريدة على تويتر، إنه التقى مع الرئيس النيجيري وبحثا التعاون في مجال الطاقة بين البلدين العضوين في منظمة أوبك.

وقال الفالح إنه اجتمع مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن، حيث بحثا سبل التعاون في مجالات الطاقة والصناعة، وأهمية التعاون لاستقرار السوق البترولية الدولية.

يذكر ان منظمة الدول المصدرة للنفط قد أبقت على اتفاقها بتخفيض الإنتاج بمعدل مليون ومئتي الف برميل يوميا ساري المفعول للمحافظة على استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وكالات