أردوغان حول نتائج انتخابات اسطنبول: لا نعترف بفارق أصوات ضيئل في مدينة تضم 10 ملايين ناخب

أردوغان حول نتائج انتخابات اسطنبول: لا نعترف بفارق أصوات ضيئل في مدينة تضم 10 ملايين ناخب

تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ليس بمقدور أحد الادعاء بالفوز في الانتخابات المحلية بهامش يتراوح ما بين 13 و14 ألف صوت باسطنبول، مشيرا إلى أن عملية احتيال تخللت الانتخابات.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي في تركيا اليوم الاثنين، “لا يستطيع مرشح المعارضة الادعاء بفوزه في اسطنبول بفارق يتراوح بين 13 و14 ألف صوت في مدينة تضم 10 ملايين ناخب” منوها بأن حزبه يتطلع إلى إعادة فرز الأصوات.

وتابع أردوغان، “نحن ملتزمون بحماية حقوق مواطنينا بعد الانتخابات، وقد وجدنا جريمة منظمة في الانتخابات المحلية”.

وأضاف أردوغان أن مرحلة الانتخابات انتهت وبدأت مرحلة القضاء للنظر في الطعون، مؤكدا أنهم سيحترمون النتيجة التي ستصدر بعد انتهاء الطعون.

المصدر: رويترز+الأناضول