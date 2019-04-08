فيينا – لامست أسعار خام نفط برنت 70 دولارا للبرميل، الإثنين، للمرة الأولى منذ 6 شهور، بدعم اتفاق خفض الإنتاج .

وتواصل “أوبك +” المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وبحلول الساعة (06:26 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران 0.47 بالمائة أو 33 سنتا إلى 70.67 دولارا للبرميل.

وبنسبة 0.48 بالمائة أو 30 سنتا، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم مايو/ أيار إلى 63.38 دولارا للبرميل.

وكالات