إيطاليا – طالب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، لاعبيه بالظهور بشكل جيد في مباراة الفريق المقبلة أمام آرسنال الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويحل نابولي ضيفًا ثقيلاً على اَرسنال، بملعب الإمارات، الخميس المقبل، فيما سيستضيف نابولي، لقاء الإياب بملعب سان باولو.

وتعادل نابولي مع جنوى، بنتيجة (1-1)، في مباراة شهدت أفضلية لفريق الجنوب، بعد طرد لاعب جنوى في الشوط الأول، إلا أن نابولي فشل في استغلال الفرصة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو “لا أعتقد أن اللاعبين كانوا يضعون تفكيرهم في مباراة اَرسنال”.

وتابع “لم يكن من السهل علينا، اللعب ضد إمبولي الأسبوع الماضي، عانينا أيضًا أمام جنوى”.

وأضاف “إذا لعبنا ضد آرسنال بهذا الشكل المتواضع، سنكون في مشكلة خطيرة جدًا، يجب علينا العمل بجد في الأيام المقبلة للتحضير جيدًا لمواجهة الجانرز”.

وأوضح “يوفنتوس؟ أردنا أن نكون قريبين منهم، لكن اليوفي في حالة ممتازة، نسعى لحصد 80 أو 90 نقطة في الكالتشيو، بجانب الظهور بشكل جيد في الدوري الأوروبي”.

وختم أنشيلوتي حديثه بالتأكيد على جاهزية لورينزو إنسيني، للمشاركة في مباراة اَرسنال المقبلة.

المصدر : كووورة