أوغندا – أعلنت السلطات الأوغندية إنقاذ سائحة أمريكية، دون أن تصاب بأذى، بعد خطفها مع سائقها من داخل متنزه وطني في جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي.

وقال البريغادير ريتشارد كاريماير المتحدث باسم الجيش الأوغندي أمس الأحد: “تم تحديد مكانها وإنقاذها دون أن تصاب بأذى”.

وأضاف أوفونو أوبوندو المتحدث باسم الحكومة الأوغندية على “تويتر” أنه جرى أيضا إنقاذ السائق جان بول في الكونغو المجاورة، بينما لاذ الخاطفون بالفرار.

وكان مسلحون خطفوا السائحة الأمريكية كيمبرلي سو إيندكوت (35 عاما) من داخل متنزه كوين إليزابيث الوطني قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الرابع من أبريل الجاري. وطلب الخاطفون فدية قيمتها نصف مليون دولار أمريكي لإطلاق سراحها.

وحوادث الخطف وما يتصل بها من هجمات ضد السائحين أمر نادر في أوغندا التي شهدت آخر حادث من هذا النوع في عام 1999.

وفي تلك الواقعة، قُتل أمريكي وأمريكية و4 بريطانيين واثنان من نيوزيلندا ومعهم 4 مرافقين من أوغندا على يد مسلحين نصبوا لهم كمينا في أحد المتنزهات الوطنية على بعد بضعة كيلومترات جنوبي متنزه كوين إليزابيث الوطني.

المصدر: رويترز