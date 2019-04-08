ليبيا – نفت قناة ” راي نيوز ” الإيطالية المقربة من الحكومة الإنباء المتداولة عن إجلاء القوات الإيطالية من قاعدتها في مصراتة جواً مؤكدة عدم صحة هذه التقارير المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي .

وأشارت الشبكة في تقرير ترجمته المرصد اليوم الإثنين ( إضغط للإطلاع من المصدر الأصلي ) إلى أن أخبار الانسحاب الإيطالي من قاعدته في مصراتة إنتشرت بعد أيام من الاشتباكات على أبواب طرابلس بين الجيش وحكومة الوفاق حيث أعلنت ” أفريكوم ” أمس عن إجلاء بعض قواتها غير المعلن عن وجودها في طرابلس.

وقالت قناة ” راي نيوز ” أن قوام القوة الإيطالية في قاعدتها بمصراتة هو 400 جندي و 130 مركبة برية ومركبات بحرية وجوية كما أنها تقدم الرعاية الصحية والدعم والتدريب والتعليم لقوات الأمن والمؤسسات الحكومية الليبية.

ومن جهتها نقلت صحيفة لاستامبا ( إضغط للإطلاع من المصدر الأصلي ) عن معيتيق قوله : ” لقد خان حفتر الشعب الليبي ، وإذا لم يتوقف ، فسيذهب إلى نهايته ، وسنقضي على كل تهديد عسكري من قواته ، البنيان المرصوص هي العنصر العسكري الأكثر نشاطًا في الهجوم المضاد ضده ونطالب إيطاليا بمزيد من الدعم ” .

وفي 2 ديسمبر شهد معسكر ” لواء ساساري ” وهو أحد فيالق الجيش الايطالي الجنوبي المتمركز فى صقلية حفل وداع لجنود اللواء الذين سيغادرون خلال الأيام القليلة المقبلة، في ثلاث عمليات خارجية مختلفة كجزء من ” اتفاقيات دولية ” تلتزم بها إيطاليا.

وبحسب تقرير للقناة 12 الايطالية وموقع ” ساساري نيوز ” فقد حضر الاحتفال الذي أقيم أمس الجمعة قائد قوات العمليات الجنوبية “لويجي فرانشيسكو دي ليفين” ، يرافقه قائد الفرقة الجنرال أنطونيو فيتيغيلى” اضافة للفيف من القيادات المدنية والعسكرية والدينية فى سردينيا، و ذلك فى اشارة الى الصلة القوية والتاريخية الموجودة بين سكان الجزيرة ووحدة الجيش الإيطالي هذه ، وفقاً لذات التقارير.

وستتجه هذه القوات الى المنطقة الغربية من أفغانستان، للالتحاق بقيادة احدى المهام المتمركزة فى ولاية هيرات التي تشارك فيها ايطاليا وستغادر هذه القوة الى افغانستان منتصف الشهر الجاري فى نطاق مهام حلف شمال الأطلسي ” ناتو ” .

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اما الكتيبة المشاة 151 التابعة للواء “ساساري” ستنتقل الى العمل ضمن مهام فرقة “برازيديوم” المسؤولة عن حماية سد الموصل في العراق من الاخطار التي تتهدده لما يمثله من اهمية أساسية بالنسبة للمنطقة بأكملها وكنقطة استراتيجية بالشرق الأوسط.

وفى مايتعلق بليبيا ، فأن فوج ” بيرساجليري الثالث ” التابع كذلك للواء ، سيتجه الى مدينة مصراتة حيث العملية إلايطالية المتمركزة فى القاعدة الجوية للمدينة وتدير مستشفى ميدانياً قالت القناة 12 الايطالية أنه ضروري لتقديم المساعدة الصحية في سياق التعاون والدعم الإنساني الذي تقدمه السلطات الإيطالية للشعب الليبي فيما لم تكشف التقارير عن قوام هذه القوة تو فترة بقائها فى ليبيا بالتحديد.

المصدر والصور : القناة 12 الايطالية + موقع ساساري نيوز الايطالي

الترجمة : المرصد – خاص