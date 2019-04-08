الأردن – أفادت مصادر دبلوماسية في عمّان أمس إن العاصمة الأردنية ستستضيف، قبل نهاية الشهر الجاري، اجتماعا روسيا أردنيا أمريكيا لبحث مسألة مخيم “الركبان” للنازحين السوريين.

وجدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، امس الأحد، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، موقف بلاده الداعي إلى تفكيك مخيم الركبان وتأمين عودة النازحين السوريين منه إلى أماكن سكنهم الدائمة.

بدوره، أكد الصفدي ضرورة عودة النازحين من مخيم الركبان إلى بيوتهم، مشيرا إلى أن “الركبان قضية سورية، لأن المخيم على أرض سورية والذين فيه هم سوريون”.

ويقع مخيم “الركبان” داخل شريط مساحته 55 كلم يحيط بقاعدة عسكرية أمريكية واقعة في منطقة التنف. وحذر مسؤولون عسكريون وسياسيون روس وسوريون من أن الوضع في المخيم قريب من الكارثة الإنسانية. وتدعو موسكو إلى تفكيك “الركبان” بصورة عاجلة، لكن الممثلين الأمريكيين كانوا يرفضون حتى الآن المشاركة في مشاورات مع روسيا حول هذا الموضوع.

المصدر: RT