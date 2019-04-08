إسبانيا – أكد البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه سعيد باللعب في صفوف النادي الكتالوني، مستبعدا العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي.

وكشف اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة “AS” الإسبانية، أنه لا يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال كوتينيو: “تفكيري كله منصب فقط على برشلونة، العودة للبريميرليغ الآن لا تنسجم مع خططي”.

وأضاف: “أتمنى أن ألعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي أمام فريقي القديم ليفربول”.

وتابع: “لست مهتما بالعودة إلى إنجلترا، أريد البقاء في برشلونة، هذا هو موسمي الثاني هنا، لقد فزت بالألقاب ولكنني دائما لاعب طموح، ولذلك أريد أكثر وأكثر”.

واختتم: “أنا سعيد مع برشلونة، أردت طوال مشواري أن ألعب في إسبانيا، وأنا حاليا في أفضل ناد بإسبانيا”.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن كوتينيو، يقترب من الرحيل عن إسبانيا، ويعود مرة أخرى إلى إنجلترا، في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي بضمه.

وضغط كوتينيو على إدارة ليفربول للرحيل إلى برشلونة وتمت الصفقة بالفعل في يناير 2018، ورحل مقابل 160 مليون يورو.

المصدر: وكالات