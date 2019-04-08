ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد مع وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات سير عمل معارك القوات المسلحة في مناطق غرب ليبيا ومحيط العاصمة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة الأوضاع العسكرية في مناطق غرب ليبيا وعمل الحكومة المؤقتة من خلال أجهزتها على تأمين ظهر القوات المسلحة وضمان إيصال كافة الخدمات للمواطنين وعدم انقطاعها.

وأكد الثني على ضرورة تسخير كافة إمكانيات الحكومة لخدمة الجيش خلال الحرب التي وصفها بـ”المقدسة” لتخليص الوطن من الميليشيات المسلحة.