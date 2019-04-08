ليبيا – أكدت مصادر من وزارة الخارجية الإيطالية أن سفارة بلادها في طرابلس ستبقى مفتوحة.

المصادر قالت في تصريح مقتضب لوكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الاثنين:”إن سفارتنا بقيادة السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي تعمل بكامل طاقتها وأنه ليس من المُتوقع الآن إجراء أي تخفيض لعديد الموظفين”.

وخلصت مصادر الخارجية الى القول إن مقر السفارة يواصل متابعة تطورات الوضع بعناية بينما تستمر الاشتباكات في ضواحي العاصمة بين القوات المرتبطة بالمشير خليفة حفتر وتلك التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السرّاج.

يشار إلى أن الموقف الايطالي يأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم الاربعاء الماضي لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية ، وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً وتقدمت الى منطقة قصر بن غشير وسيطرت على مطار طرابلس العالمي .