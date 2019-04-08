الخارجية العراقية: الوقت حان لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية والمنطقة

الخارجية العراقية: الوقت حان لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية والمنطقة

العراق – اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، استمرار سعيها لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، مؤكدة أن الوقت حان لذلك، فيما اشارت الى أن العراق بات مصدر ثقل سياسي جديد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف، في بيان عن الخارجية إن “العراق بات اليوم نقطة التقاء للجيران والأشقاء والإخوة ومركز ثقل سياسي جديد في المنطقة”.

واوضح أن “علاقتنا متينة مع دول جوار العراق ومنها السعودية والأردن والكويت وتركيا”.

واضاف المتحدث باسم الخارجية، “نعمل جاهدين لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية”، مؤكدا أن “الوقت قد حان لذلك”.

وكانت الامانة العامة ل‍جامعة الدول العربية اعلنت مؤخرا أن عودة سوريا للجامعة مرتبطة بوجود توافق لدى الدول العربية الأعضاء بقبولها موقف دمشق بشأن التسوية السياسية و”العلاقة معإيران”.

المصدر : مكتب اعلام وزارة الخارجية العراقية