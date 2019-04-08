انجلترا – يصاحب الصداع النصفي مجموعة من الأعراض تزيد الألم سوءاً، مثل الدوخة والقيء والحساسية للضوء والصوت.

كما يمكن أن تستمر نوبة الصداع النصفي لساعات، وفي بعض الأحيان لعدة أيام متتالية! ولا يُنصح بالاعتماد على المسكنات دائماً، خاصة أن نوبات هذا الصداع تتكرّر كل أسبوعين أو أكثر. لذلك، جرّب الزنجبيل للتغلب على آلام وأعراض هذا الصداع.

ويمتاز الزنجبيل بأنه غني بمضادات الالتهابات، ما يساعد على تخفيف مجموعة من الأعراض المصاحبة للصداع النصفي، والتخلص من الصداع نفسه في أسرع وقت.

وبحسب دراسة نُشرت في “جورنال أوف فيتوثيرابي”، توجد أدلة على أن الزنجبيل يقلل من الإحساس بألم الصداع النصفي. ويمكنك مضغ شريحة من الزنجبيل للحصول على عصارته بشكل سريع، أو غلي الزنجبيل وتناول الشاي، مع تحسين المذاق بإضافة العسل.

لكن تذكّر أن شاي الزنجبيل غير مناسب للحوامل ولمن يتناولون أدوية مذيبة لجلطات الدم.