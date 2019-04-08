ليبيا – استقبل رئيس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الاثنين بمقر المجلس في طرابلس السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني يرافقه ستيفانو بوفارا من رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي.

اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا وتداعيات ما وصفه السراج بـ” العدوان الذي يستهدف العاصمة وعدد من المدن الليبية ” (عمليات القوات المسلحة جنوب طرابلس) .

وأكد السفير الايطالي موقف بلاده الرافض للعمليات العسكرية وما يمثله من تهديد لحياة المدنيين ، مشدداً على ضرورة عودة من وصفهم بـ” قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من حيث أتت.

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف الإيطالي، مؤكداً على ان قواته قادرة على دحر من وصفه بـ” المعتدي ” وكل من يسعى لزعزعة الاستقرار وترويع المدنيين على حد زعمه ، مضيفاً :” وأن الليبيين لن يعيشوا إلا في ظل دولة مدنية ديموقراطية”.