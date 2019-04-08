ليبيا – تلقى رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتناولت مستجدات الوضع الامني، وتداعيات ما وصفه السراج بـ”العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس” وعدد من المدن الليبية الاخرى.

الرئيس الفرنسي أعلن بحسب ما نشره مكتب السراج الاعلامي رفضه الكامل لما وصفه بـ”مهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين” وضرورة وقف هذا الهجوم.

من جانبه عبر السراج عن استيائه البالغ مما وصفه بـ” الاعتداء ” (عمليات القوات المسلحة جنوب طرابلس) الذي جاء بينما الليبيون يتطلعون بتفاؤل لانعقاد المؤتمر الجامع ، مضيفاً :” ليقرر حفتر إرسال قواته باتجاه العاصمة لتحبط تفاؤلهم ويعيد البلاد إلى دوامة الحرب وسفك الدماء، بدون هدف سوى نزوات شخصية ورغبة في الحكم والتسلط” على حد زعمه.

وأكد السراج خلال المكالمة على أن المسلحين التابعين له سيقاومون ما وصفه بـ”العدوان” ، مضيفاً :” وأن أمام حفتر خياراً واحداً هو وقف العمليات العسكرية فوراً والانسحاب والعودة من حيث أتى”.