السعودية – أظهرت بيانات حكومية سعودية، الإثنين، تراجع إيرادات السياحة الخارجية إلى البلاد بنسبة 23.2% في 2018، إلى 75.2 مليار ريال (20.05 مليار دولار).

كانت إيرادات السياحة الخارجية بلغت 26.1 مليار دولار في 2017.

وأشارت نشرة مؤشرات السفر والسياحة في المملكة الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تراجع إجمالي الرحلات السياحية الخارجية إلى المملكة بنسبة 5% خلال 2019، إلى 15.3 مليون رحلة.

وبلغ عدد الرحلات الخارجية للسعودية 16.1 مليون رحلة في 2017.

وتعد السياحة الدينية العمود الفقري لصناعة السياحة في المملكة من خلال مواسم الحج والعمرة.

وتستهدف السعودية في برنامج التحوّل الوطني، المعلن عنه في يونيو/حزيران 2016، زيادة حجم عائدات السياحة الخارجية من 104.8 مليارات ريال (27.9 مليار دولار) في 2015 إلى 174.8 مليار ريال (46.6 مليار دولار) بحلول 2020.

الأناضول